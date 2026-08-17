Futbolista que descartó a Universitario, ahora se rinde en elogios ante Cristal: "Club grande"
El futbolista había descartado en su momento su llegada a Universitario y, ahora, no escatima elogios hacia Sporting Cristal, al que califica como un club grande.
Universitario de Deportes se interesó en el fichaje de un futbolista argentino que decidió descartarlo ante la prensa. Sin embargo, tiempo después firmó por Sporting Cristal y ahora se rindió en elogios ante la escuadra celeste, calificándolo como club grande: estamos hablando de Michael Hoyos.
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Futbolista descartó a Universitario y ahora elogió a Sporting Cristal
En conversación con Radio Programas del Perú (RPP), Hoyos fue consultado sobre qué opinión tenía sobre Cristal tras su llegada al equipo rimense para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y afirmó que el club es grande y que tiene que salir campeón a fin de temporada.
“Sabemos que un club grande siempre tiene que salir campeón. La hinchada también te lo hace saber, pero esto es partido a partido. El equipo se está afianzando cada vez más y con el correr de las fechas tenemos que sostenernos en los primeros puestos", detalló.
Michael Hoyos cuenta con 2 goles en Sporting Cristal
La vez que Michael Hoyos negó su fichaje a Universitario de Deportes
Por otro lado, las declaraciones del delantero argentino generan controversia, ya que como se recuerda, para el inicio de la temporada 2026, este mismo jugador declaró ante la prensa que no iría a Universitario de Deportes descartándolo ante la opinión pública cuando se hablaba de que el club merengue lo quería para la temporada 2026. "No voy a Perú, si quieres saber eso, no voy a Perú", afirmó en ese momento.
¿Cómo le va a Michael Hoyos en Sporting Cristal?
Tras concretar su incorporación a Sporting Cristal para el Clausura 2026, Michael Hoyos ha disputado cinco partidos y ha convertido dos goles frente a Sport Huancayo. El delantero aspira a consolidarse como uno de los máximos artilleros del equipo junto con Hernán Barcos.
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