Julinho no se midió y apuntó contra futbolista de Sporting Cristal pese a victoria: "No explota"

Sporting Cristal logró una importante victoria por 4-1 ante Sport Huancayo en la fecha 5 y logró meterse entre los líderes del Torneo Clausura 2026. Luego de este encuentro, Julinho salió al frente para opinar sobre el rendimiento de los celestes y sorprendió al criticar el desempeño de un futbolista.

Julinho apuntó contra futbolista de Sporting Cristal pese a victoria

Durante el programa ‘Fútbol Satélite’, el retirado futbolista elogió el gran aumento de rendimiento que ha logrado Sporting Cristal en este segundo tramo de la temporada. No obstante, también fue sumamente crítico con las actuaciones de Maxloren Castro.

Según indicó Julinho, el joven extremo nacional sigue sin poder consolidarse como un jugador importante para el club y el fútbol peruano debido a su formación. Del mismo modo, señaló que le falta atrevimiento en su estilo de juego para poder trascender.

Maxloren Castro ha perdido minutos en los últimos partidos de Sporting Cristal.

“Yo creo que Maxloren Castro aún no explota como jugador por cómo lo formaron. Tiene que ser más atrevido en el juego”, fueron las duras palabras del ídolo de la escuadra bajopontina.

Números de Maxloren Castro en esta temporada

Maxloren Castro sigue teniendo continuidad en el plantel de Sporting Cristal, donde ha disputado 29 partidos en esta campaña, sumando tres goles y tres asistencias. No obstante, apenas ha tenido participación en los últimos dos partidos del club, entrando como último cambio.

Desde la llegada de Roberto Mosquera, el extremo de 18 años ha sido titular en cinco encuentros, siendo el último ante Juan Pablo II en la fecha 3 del Torneo Clausura.

Valor de mercado de Maxloren Castro

Maxloren Castro sigue siendo una de las principales promesas del fútbol peruano y una pieza fija en el once de Sporting Cristal. En ese contexto, el sitio especializado en fichajes Transfermarkt lo ha tasado en 1,2 millones de euros, la valoración más alta de su trayectoria y una de las más relevantes en el panorama actual de nuestro balompié.