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Sporting Cristal impacta al confirmar lesiones de dos futbolistas previo partido con Sport Boys
Sporting Cristal sorprendió a sus hinchas al comunicar oficialmente las lesiones de dos jugadores importantes en su plantel a solo días del duelo ante Sport Boys
Sporting Cristal tiene la obligación de recomponerse tras la última derrota y volver a la senda del triunfo lo más pronto posible. Los celestes se preparan para enfrentar a Sport Boys por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, a pocos días del encuentro, el club anunció las lesiones de dos figuras de su plantel.
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Sporting Cristal impacta al confirmar lesiones de dos futbolistas
La escuadra bajopontina informó a sus hinchas y a la opinión pública que su plantel sufrió dos nuevas bajas durante los entrenamientos. Se trata de los jugadores Ian Wisdom y Gabriel Santana, quienes prácticamente están descartados para el próximo encuentro ante Sport Boys.
De acuerdo con lo informado por Sporting Cristal, el volante peruano sufrió una luxación en el codo durante los entrenamientos. Luego de someterse a las pruebas médicas, se determinó que también presenta un compromiso en los ligamentos, por lo que deberá ser reevaluado en los próximos días para conocer con exactitud el tiempo que estará fuera de las canchas.
Sporting Cristal comunicó las lesiones de Ian Wisdom y Gabriel Santana
Por su parte, el brasileño continúa recuperándose de una distensión muscular en el muslo derecho. El club confirmó que su evolución es favorable, aunque deberá permanecer bajo observación hasta completar su proceso de recuperación.
De esta manera, todo hace indicar que ambos futbolistas no serán considerados para el partido ante Sport Boys. Gabriel Santana es quien tiene mayores posibilidades de reaparecer en un corto plazo, debido a que su lesión no es de gravedad considerable. Distinto es el caso de Ian Wisdom, quien, al tener comprometidos los ligamentos, podría permanecer entre uno y tres meses fuera de las canchas, dependiendo de la gravedad de la lesión.
Partido de Sport Boys vs Sporting Cristal cambiará de estadio
Por otro lado, el próximo duelo de Sporting Cristal será ante un clásico rival como Sport Boys. Este partido estaba programado para jugarse en un principio en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador; sin embargo, se confirmó que los rosados ejercerán su localía en el Estadio Miguel Grau del Callao.
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