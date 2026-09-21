Erick Delgado elogió a cuatro futbolistas de Sporting Cristal tras victoria: "Solido y solidario"

Sporting Cristal volvió a conseguir un triunfo importante en el Torneo Clausura. Los rimenses vencieron por 3-1 a Atlético Grau en la fecha 10 y lograron meterse en la pelea por el título del segundo campeonato. Precisamente, Erick Delgado se pronunció tras este resultado y sorprendió al elogiar el desempeño de cuatro figuras de los rimenses.

Erick Delgado elogió a cuatro futbolistas de Sporting Cristal tras victoria

El retirado guardameta analizó el desempeño de los cerveceros en el programa ‘Al Límite’, donde no dudó en elogiar a cuatro jugadores: Agustín Álvarez Wallace, Yoshimar Yotún, Santiago González y Maxloren Castro. El referente de Sporting Cristal destacó especialmente al volante uruguayo por su gran distribución de juego y remarcó que ya se ganó la titularidad.

“Álvarez Wallace ha dado una gran impresión, claramente ya se ganó el puesto, por lejos. Y aparte siempre se le da un celeste, nunca falla con eso. Él no hace nada que no sea como el ‘5’ antiguo: ‘toco la pelota y se la doy al que sabe’. Yotún se ve más vistoso con él a su costado, porque ya dejó de marcar un poco”, señaló en primera instancia.

Erick Delgado destacó la importancia de Agustín Álvarez Wallace en Sporting Cristal

Del mismo modo, Delgado resaltó que la presencia de Álvarez Wallace ha permitido que Yotún muestre un mejor desempeño al dejar de lado parte de sus labores defensivas. En esa línea, también destacó el desequilibrio que mostraron los extremos de los celestes ante Atlético Grau y remarcó que ambos fueron determinantes para cambiar por completo el desarrollo del partido.

“Después, Maxloren Castro y Santiago González. Es el ‘Santi’ que vimos desde un principio, hoy está volviendo a ese nivel y lo de Maxloren, que le ha ganado la pulseada a Cuesta, a pesar de que Cuesta llegó y cuando entra te cambia la cara del partido también. Pero creo que el recorrido de Maxloren le gusta mucho más a Mosquera. Lo veo más sólido y solidario a Cristal”, concluyó.

Sporting Cristal se ilusiona con el Torneo Clausura

Los rimenses han logrado meterse en la pelea por el título del Torneo Clausura tras encadenar una racha de tres victorias consecutivas. Actualmente están en el tercer lugar de la tabla con 19 unidades y a solo tres puntos del líder.