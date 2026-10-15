Erick Delgado destacó a tres futbolistas de Sporting Cristal tras ser punteros del Clausura: "Equilibrio"

Sporting Cristal atraviesa un buen presente en la temporada. En plena recta final de la Liga 1 2026, los celestes escalaron al primer lugar del Torneo Clausura al vencer por 1-0 a UTC en Cajamarca, ratificando su buen momento luego de clasificar a la final de la Copa de la Liga. En ese contexto, el exarquero y comentarista deportivo, Erick Delgado, aprovechó la coyuntura para destacar a tres jugadores del conjunto cervecero.

Erick Delgado destacó a tres jugadores de Sporting Cristal en el Torneo Clausura

Durante la última emisión del programa 'L1 Radio', el popular 'Loco' resaltó el aporte futbolístico de Agustín Álvarez Wallace, Santiago González y Maxloren Castro, alegando que los tres mencionados han contribuido a que el cuadro rimense logre remontar en las últimas fechas del campeonato para volver a meterse en la lucha por el título nacional.

"Me parece que (Cristal) encontró un equilibrio con Álvarez Wallace también en la media cancha. Supongo que también han puesto las barbas en remojo después de perder partidos consecutivos contra Sullana y contra Boys, y claramente les cayó con todo la crítica", dijo.

"Entiendo que también han subido su rendimiento bastantes jugadores, sobre todo el 'Santi' González, que volvió bastante bien, Maxloren subió nuevamente, se hizo del puesto de nuevo porque Cuesta se lo había agarrado", añadió.

Álvarez Wallace, Santiago González y Maxloren Castro levantaron el nivel de Sporting Cristal

De esta manera, Erick Delgado dejó en claro que el repunte de Sporting Cristal no es casualidad, sino que responde a la mejora individual de varios futbolistas y al equilibrio que ha conseguido el equipo en las últimas jornadas. Ahora, los dirigidos por Roberto Mosquera buscarán mantener este nivel en la recta final del Torneo Clausura.

Próximo partido de Sporting Cristal

Vale resaltar que el próximo partido de Sporting Cristal se llevará a cabo este sábado 17 de octubre a las 11.00 a. m., cuando reciba en el Estadio Alberto Gallardo a Comerciantes Unidos por la fecha 12 del Torneo Clausura.