Sporting Cristal cerca de firmar a futbolista valorizado en medio millón: todos los detalles

Sporting Cristal no solo afronta la recta final del Torneo Clausura, sino que simultáneamente viene planificando lo que será la temporada 2027. Además de las renovaciones de figuras que vencen contrato, en el Rímac quieren incorporar definitivamente a un futbolista cuyo valor alcanza los 500 mil euros.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Denilson Barrenechea, el objetivo del elenco celeste es comprar el pase de Agustín Álvarez Wallace, volante que llegó para el Clausura y se encuentra en calidad de cedido del Montevideo City Torque.

Recordemos que la cesión del futbolista uruguayo incluye una opción de compra, misma que en tienda bajopontina están dispuestos a utilizar a partir de fin de año, cuando culmine el acuerdo del préstamo.

Agustín Álvarez Wallace en Sporting Cristal

Cabe señalar que desde que Álvarez Wallace comenzó a jugar, el rendimiento colectivo de Cristal mejoró y prueba de ello son los resultados que obtuvo, que lo tienen como actual líder de la Liga 1 y con la ilusión de ser campeón luego de seis años de sequía.

El mediocampista ‘charrúa’ llegó para afrontar este segundo semestre a La Florida como reemplazo de Gustavo Cazonatti, quien partió al Mirassol de Brasil.

Agustín Álvarez Wallace: equipos donde ha jugado