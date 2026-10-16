Sporting Cristal sorprende a hinchas y busca firmar a ocho futbolistas: "Hay comunicación"

Sporting Cristal se encuentra en un gran momento de forma tras tomar el liderato del Torneo Clausura 2026. Los rimenses han sumado una gran racha de victorias y se ilusionan con pelear el título a final de temporada. Sin embargo, en la dirección deportiva ya empezaron a planificar la siguiente campaña y se conoció que buscan firmar a ocho futbolistas destacados.

Sporting Cristal sorprende a hinchas y busca firmar a ocho futbolistas

Los cerveceros son conscientes de la importancia de armarse de la mejor manera para la siguiente temporada y no repetir el limitado plantel que se vio a lo largo de la Liga 1 2026. Por ello, se conoció que quiere mantener la base de su esquema y asegurar la firma de Martín Távara, Leandro Sosa, Santiago González, Irven Ávila, Ian Wisdom, Jair Moretti, Yoshimar Yotún y Luis Iberico.

Según indicó el periodista Denilson Barrenechea, durante el programa ‘Estudio Fútbol’, la dirección deportiva de Sporting Cristal ya estableció comunicación para renovar el contrato de los ocho jugadores y mantenerlos en su plantel para 2027.

Sporting Cristal busca mantener a ocho jugadores, entre los que destacan Irven Ávila, Yoshimar Yotún y Santiago González

“Hay comunicación con Martín Távara, Leandro Sosa, Santiago González, Irven Ávila, Ian Wisdom y Jair Moretti para renovar para la próxima temporada. Con Yoshimar Yotún y Luis Iberico también hay conversaciones para renovar”, fue la información que reveló el citado comunicador.

En esa línea, el periodista deportivo sostuvo que la renovación de Ávila se debe a que el club ya planifica su rol en la interna cuando se retire del fútbol profesional. “La idea de la renovación de Irven Ávila es para que luego de retirarse en el club pueda trabajar dentro de él”, indicó.

Yoshimar Yotún y Santiago González en el top de rendimientos de Sporting Cristal

Yoshimar Yotún se ha ganado a pulso mantener la cinta de capitán gracias a la entrega que ha demostrado a lo largo de la temporada. Si bien los resultados no fueron los esperados, el volante asumió el liderazgo del equipo y, con seis goles y seis asistencias, se convirtió en una pieza clave en la notable mejoría de Sporting Cristal durante el Torneo Clausura.

Por su parte, Santiago González también se ha consolidado dentro del esquema celeste. El volante viene recuperando su mejor versión y ha sido fundamental en el equipo, con cinco goles y seis asistencias. Estas destacadas cifras respaldan el aporte de ambos futbolistas y el motivo para que continúen en el club.