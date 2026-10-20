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Erick Delgado destacó a futbolista de Cristal y pidió su convocatoria a la selección peruana: "Son injustos"

Erick Delgado quedó sorprendido con el rendimiento de un futbolista de Sporting Cristal y sostuvo que ha hecho méritos para ser considerado por Mano Menezes.

Eduardo Chirinos
Erick Delgado destacó a futbolista de Sporting Cristal y pidió su llamado a la selección peruana
Erick Delgado destacó a futbolista de Sporting Cristal y pidió su llamado a la selección peruana | Foto: Composición Líbero
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Sporting Cristal atraviesa un buen presente en el Torneo Clausura. Bajo la dirección de Roberto Mosquera, los celestes se ubican en el primer lugar del campeonato y con grandes chances de pelear el título nacional. Muchos de sus jugadores se han repotenciado en esta segunda parte de la Liga 1 2026 y se perfilan como posibles convocados a la selección peruana. En ese contexto, el exarquero Erick Delgado pidió el llamado de un jugador en particular: se trata de Rafael Lutiger.

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Erick Delgado pidió la convocatoria de Rafael Lutiger, defensa de Sporting Cristal, a la selección peruana

Durante la última emisión del programa 'L1 Radio', el popular ‘Loco’ destacó el nivel que viene mostrando el defensor con casaquilla rimense y aseguró que merece una oportunidad en la próxima convocatoria de la selección peruana para la fecha FIFA de noviembre. Incluso, afirmó que ha hecho más méritos que Alfonso Barco para ser considerado en el universo de jugadores de Mano Menezes.

“Están Santi González, Maxloren Castro, Iberico, Yotún, Araujo, Lutiger, que sigue estando regular. Son injustos con Lutiger, también merece; o sea, Lutiger merece mucho más una convocatoria que Alfonso Barco y lo digo totalmente sin equivocarme”, manifestó Delgado.

Rafael Lutiger, Sporting Cristal

Rafael Lutiger es titular habitual en la zaga defensiva de Sporting Cristal

Finalmente, Erick Delgado fue contundente al respaldar una posible convocatoria de Rafael Lutiger a la selección peruana. El exarquero de Sporting Cristal consideró que el defensor rimense ha hecho méritos suficientes para recibir una oportunidad con la Bicolor e incluso sostuvo que debería ser considerado por encima de Alfonso Barco. Así, el ‘Loco’ dejó clara su postura y puso sobre la mesa el nombre del zaguero celeste de cara a la próxima lista de convocados de Mano Menezes.

¿Cómo le va a Rafael Lutiger con Sporting Cristal en 2026?

En lo que va del 2026, Rafael Lutiger viene teniendo una temporada de bastante continuidad con Sporting Cristal. El defensa de 25 años acumula 42 partidos entre la Liga 1, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa de la Liga, con un balance de dos goles en 3.544 minutos de juego.

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