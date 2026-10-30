Mr. Peet destacó a futbolista de Sporting Cristal tras victoria ante Alianza Lima: "Como Toni Kroos"

Alianza Lima cayó por 3-2 ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Con goles de Luis Iberico, Santiago Fernández y Hernán Barcos, quien aplicó la ‘ley del ex’, los celestes se hicieron fuertes en su casa y escalaron a la cima del Torneo Clausura. Tras el final del partido, el narrador deportivo Peter Arévalo, más conocido como 'Mr Peet', destacó el aporte de un jugador cervecero que fue determinante para el gol del 'Pirata'.

Mr. Peet destacó a futbolista de Sporting Cristal tras triunfo ante Alianza Lima

Durante la última emisión de su programa 'Madrugol', el relator futbolístico destacó la influencia de Agustín Álvarez Wallace en el segundo gol de Sporting Cristal. Pese a que Mr. Peet señaló que el volante central no hizo un buen partido en líneas generales, sí resaltó su contribución en el gol de Hernán Barcos y cuestionó duramente la pasividad del cuadro íntimo en defensa.

"Miren el espacio, el tiempo que tiene Álvarez Wallace de trasladar. Trasladó como Toni Kross, invade el terreno, lo mira a todo el mundo. Cristiano (Da Silva) avanza, Castillo no lo toma a Cristiano, hace marca pasiva. Ya Barcos estaba absolutamente solo. Error garrafal, grosero en marca", manifestó Mr. Peet.

Agusín Álvarez Wallace fue titular en triunfo de Cristal sobre Alianza

De esta manera, Mr. Peet puso el foco en una acción de Álvarez Wallace que terminó siendo determinante para que Sporting Cristal se quedara con los tres puntos ante Alianza Lima. El análisis del periodista también dejó en evidencia los errores defensivos del conjunto blanquiazul, que no logró controlar las asociaciones ofensivas de los celestes y terminó pagando caro sus desatenciones en el Alberto Gallardo.

Partidos que le restan a Sporting Cristal en el Torneo Clausura