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Hernán Barcos elogió a futbolista de Sporting Cristal tras coronarse campeón: "Marca la diferencia"

Hernán Barcos se pronunció ante los medios tras alzar el título de la Copa de la Liga y no dudó en halagar el talento de un futbolista de Sporting Cristal.

Angel Curo
Hernán Barcos elogió a futbolista de Sporting Cristal tras coronarse campeón
Hernán Barcos elogió a futbolista de Sporting Cristal tras coronarse campeón | Composición: Líbero
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Sporting Cristal logró darle una alegría a su hinchada tras coronarse campeón de la Copa de la Liga 2026. Los cerveceros vencieron por 2-0 a Alianza Atlético en la gran final y, tras el final del partido, Hernán Barcos tomó la palabra para rendirse en elogios ante un importante futbolista de los rimenses.

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Hernán Barcos elogió a futbolista de Sporting Cristal tras coronarse campeón

Una vez terminaron las celebraciones por el título, el ‘Pirata’ conversó con las cámaras de 'Jax Latin Media' y los demás medios presentes, donde fue consultado por su opinión sobre la sufrida victoria de Sporting Cristal.

Ante ello, Hernán Barcos dejó en claro que fue un encuentro muy peleado y con un tiempo para cada equipo. No obstante, impactó al destacar el rendimiento de Yoshimar Yotún, ya que considera que su ingreso fue esencial para que los rimenses consigan llevarse la final.

Sporting Cristal, Yoshimar Yotún

Sporting Cristal consiguió los goles tras el ingreso de Yoshimar Yotún

“Estos partidos son de detalles. El primer tiempo fue todo de ellos y en el segundo nos acomodamos un poco. Después la entrada de ‘Yoshi’ (Yoshimar Yotún), obviamente es fundamental para el equipo y marca la diferencia", sostuvo el atacante argentino.

Del mismo modo, el experimentado delantero remarcó que Yotún siempre marca la diferencia dentro del campo por su gran talento y la distribución que ofrece en el mediocampo.

Hernán Barcos se ilusiona con acceder a la final de la Liga 1 con Sporting Cristal

Por otro lado, Hernán Barcos agradeció la confianza que viene depositando la hinchada en el plantel y dejó en claro que ya están plenamente enfocados en poder obtener una victoria en la última fecha del Torneo Clausura para aspirar al título nacional.

“Contento, que el hincha de Cristal continúe confiando en nosotros. Sabíamos que no iba a ser fácil este semestre, pero estamos peleando por todo. Dimos el primer paso y esperemos ahora el domingo conseguir otro, mencionó.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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