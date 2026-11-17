Sporting Cristal sigue enfocado en encarar la última fecha del Torneo Clausura 2026, donde tendrá la misión de ganar ante Cienciano y esperar otros resultados para quedarse con el título. En paralelo, se conoció que los rimenses ya planifican la siguiente temporada y han asegurado la presencia de un extranjero en su plantel.

Sporting Cristal aseguró a futbolista de más de un millón para la siguiente temporada

Uno de los jugadores más importantes de la escuadra bajopontina en este año ha sido Santiago González, quien ha levantado su nivel tras la llegada de Roberto Mosquera al comando técnico. El argentino fue una de las figuras en la obtención de la Copa de la Liga tras marcar un gol.

Precisamente, el periodista Jean Martín Dueñas reveló que el ‘Santi’ tiene asegurado su contrato con Sporting Cristal para 2027, por lo que permanecerá en el plantel. Del mismo modo, recalcó que no cuenta con una cláusula de rescisión, por lo que una posible salida deberá negociarse directamente con la directiva.

Santiago González permanecerá con Sporting Cristal para 2027

“ Santiago González tiene contrato con Sporting Cristal para el próximo año y no tiene cláusula de salida, o sea que el club que quiera a Santi González tiene que sentarse a negociar con Cristal para el próximo año todavía”, sostuvo el comunicador.

Del mismo modo, durante la transmisión del partido ante Alianza Atlético señalaron que renovó automáticamente su contrato con el club tras haberse activado una cláusula de renovación automática por rendimiento.

Valor de mercado de Santiago González

Santiago González es uno de los jugadores más influyentes de Sporting Cristal en esta temporada y uno de los mejores extranjeros del campeonato. Por ello, el portal internacional Transfermarkt le otorgó una importante cotización en el mercado con un valor de 1,5 millones de euros. Sin embargo, esta cifra ha disminuido con el paso del tiempo.