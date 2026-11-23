Sporting Cristal empezó a planificar la conformación de su plantel para la temporada 2027 y uno de los objetivos será recuperar a un futbolista que este año ganó continuidad en la Liga 2. La intención del cuadro celeste será evaluar su regreso a La Florida para que pueda convertirse en una alternativa en el primer equipo.

Esta posibilidad aparece en medio de la salida de los extranjeros como Juan Cruz González, Gabriel Santana y Cristiano Da Silva; quienes no continuarán en el conjunto rimense tras finalizar su contrato, según el periodista Denilson Barrenechea. Además, el club debe analizar el futuro de sus jóvenes talentos, considerando que Maxloren Castro podría recibir propuestas del extranjero y dejar una vacante en el plantel.

Sporting Cristal a un paso de incorporar a futbolista de la Liga 2

En las últimas horas, el periodista Michael Cordero dio detalles sobre los planes de Sporting Cristal y destacó las condiciones del futbolista: "Sporting Cristal pedirá la vuelta de Adrián Beltrán, hoy en ADA Jaén, pensando en la sub 23 y una posible venta de Max Loren. Juega bien Beltrán". De esta manera, el mediocampista podría tener una nueva oportunidad en el equipo que lo formó.

Adrián Beltrán fue cedido por Sporting Cristal a ADA Jaén por todo el 2026.

¿Cómo le fue a Adrián Beltrán en 2026 y hasta cuándo tiene contrato con Cristal?

Adrián Beltrán, de 21 años, disputó la temporada 2026 con ADA Jaén, club al que llegó en calidad de préstamo desde Sporting Cristal. El volante acumuló 15 partidos, 943 minutos y ninguna anotación ni asistencia entre la Liga 2 y la Copa de la Liga.

El préstamo del mediocampista termina el 31 de diciembre de 2026, mientras que su vínculo contractual con Sporting Cristal se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027, según Transfermarkt. Por ello, el club celeste tendrá la posibilidad de solicitar su retorno para evaluar su evolución y darle espacio en el equipo, con miras a potenciarlo como una alternativa para el equipo principal.