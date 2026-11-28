Maxloren Castro, futbolista peruano considerado una de las promesas con mayor proyección, inició su trayectoria en Sporting Cristal y, después de varias temporadas en las que se consolidó como una de las figuras del conjunto rimense, ahora se conoció que está muy cerca de dejar al club celeste para incorporarse a un importante equipo de Portugal: estamos hablando del FC Porto.

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Maxloren Castro se perfila a fichar por club grande de Portugal

El periodista Diego Rebagliati reveló en su programa 'Los Reba' del canal Satélite+ que Castro está próximo a fichar por Porto de Portugal de cara a la temporada 2027 de la Primeira Liga.

Maxloren Castro cerca de fichar por Porto de Portugal

“Lo que me dijeron de Maxloren es que es un equipo grande Portugal. Es el Porto. Y que aparentemente están tratando de meter a la operación a Gerson Castillo”, afirmó el comunicador.

Del mismo modo, el extremo izquierdo de 18 años no viajaría solo a Portugal, pues, según informó el medio citado, Gerson Castillo, igualmente futbolista de Sporting Cristal, también se incorporaría al conjunto portugués.

Cabe destacar que Maxloren Castro se ha convertido en un jugador importante para Cristal, por lo que, desde su debut profesional hasta la actualidad, ha sido vinculado con varios clubes del extranjero. Por este motivo, y después de distintos rumores, su futuro de cara a 2027 parece inclinarse más hacia una salida al extranjero que hacia su continuidad en la Liga 1.

¿Cómo le va a Maxloren Castro en Sporting Cristal?

Castro inició su trayectoria en las categorías inferiores de Sporting Cristal, lo que le valió en 2023 su ascenso a la Sub-20. Un año más tarde, su destacado rendimiento le permitió dar el salto al primer equipo. El atacante debutó profesionalmente en 2024, cuando disputó la Copa Libertadores y la Liga 1.