Sporting Cristal no logró su mejor rendimiento en esta temporada donde se caracterizó por obtener resultados irregulares. Por ello, la dirección deportiva trabaja en concretar diversos fichajes en este mercado y aumentar sus opciones de salir campeón en la Liga 1 2027. En ese contexto, se reveló que buscan la contratación de un talentoso defensa de nacionalidad belga.

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Sporting Cristal busca reforzar su defensa con futbolista de nacionalidad belga

La escuadra bajopontina es consciente de que debe reestructurar su plantel para la próxima temporada y reforzar todas sus líneas con el objetivo de contar con mayores variantes. En ese contexto, se conoció que Sporting Cristal ha mostrado interés en incorporar a Alec Denemoustier.

Líbero pudo conocer, a través de su edición impresa, que el defensa peruano ha ingresado en la agenda del cuadro rimense como uno de sus posibles fichajes. El futbolista quedó como agente libre tras anunciarse su salida de FBC Melgar, situación que ha despertado aún más el interés de los celestes.

Alec Denemoustier es una opción para reforzar a Sporting Cristal

Del mismo modo, en la dirección deportiva consideran que Denemoustier es un jugador con amplia experiencia, gracias a los años que lleva compitiendo en la Liga 1 y a su participación en distintos torneos internacionales de la Conmebol. Este último aspecto sería importante, considerando que los cerveceros tendrán que afrontar la Copa Sudamericana 2027.

Cabe señalar que, por el momento, el defensa de ascendencia belga figura entre los posibles candidatos para reforzar a Sporting Cristal. Sin embargo, no se ha revelado información sobre alguna oferta o contacto entre las partes, por lo que solo queda esperar para conocer el futuro del zaguero.

Alec Denemoustier y su paso por la selección peruana

Alec Denemoustier fue uno de los jugadores más prometedores del fútbol peruano, lo que lo llevó a ser considerado en las filas de la selección peruana Sub-18 y Sub-20. De hecho, fue parte del equipo que jugó el Sudamericano Sub-20 en la temporada 2019.