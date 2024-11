Universitario vs Municipal: Conoce al árbitro para este partido de Liga 1

No falta mucho para vivir el emocionante encuentro entre Universitario vs Deportivo Municipal por la Fase 2 de la Liga 1. Los dirigidos por Gregorio Pérez no quieren perder el paso en esta recta final del torneo, ya que sueñan con terminar entre los cuatro primeros lugares de la Tabla Acumulada para acceder a la siguiente edición de la Copa Libertadores.