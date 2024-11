Fossati y su lamento por no llegar a Universitario: "Me quedaron las ganas"

"Estábamos a días de iniciar el torneo uruguayo. No estaba muy seguro de seguir en Danubio en diciembre, cuando me hablaron para renovar. De alguna manera me comprometí a seguir. Estaba abierta la posibilidad de irme, pero en ese momento especial, a unos días del inicio, me pareció totalmente inadecuado", contó el entrenador.