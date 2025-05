Albarracín protagonizó tenso momento con periodista por fallo a favor de la 'U': "Corrupción"

El duelo entre Universitario vs Sporting Cristal finalmente se disputará con público luego de que el Tribunal de Apelaciones fallara en favor del equipo crema. Esta noticia ha generado una gran serie de reacciones por parte de diversos personajes, uno de ellos fue Paulo Albarracín quien tuvo un tenso cruce de palabras con un periodista por este caso y acusó actos de corrupción en el fútbol peruano.

Paulo Albarracín discutió con periodista por fallo en favor de Universitario

Resulta que en la última edición del programa Futbol Champán, el retirado futbolista protagonizó un tenso momento con el periodista deportivo Enrique La Rosa, luego de que el comunicador tomase en son de broma el fallo a favor de Universitario por parte del Tribunal de Apelaciones de la FPF.

Al respecto, Paulo Albarracín no dudó criticar las bromas y risas de La Rosa junto con su compañero de panel Franco Lostaunau. Además, el exjugador de Alianza Lima cuestionó al también panelista de Al Ángulo por no señalar los actos de corrupción en el fútbol peruano.

"Tú te ríes pero para mi si hay corrupción en el fútbol, si no lo quieres decir es otra cosa, pero para mí si hay. ¿Crees que no hay corrupción en el fútbol? ¿Crees que no hay favores por debajo de la mesa?", expresó Albarracín.

Tras ello, el comunicador respondió de inmediato y aseguró que no podría asegurar que hubo actos de corrupción en el fallo a favor de la 'U'. "Yo no puedo asegurar que haya corrupción en este caso, no puedo decir que le han pagado al Tribunal de Apelaciones. Claro que hay favores, la vida es así en el Perú", enfatizó Enrique La Rosa.

Video: Tina Directo

Clubes peruanos acusaron 'favoritismo' con Universitario

Tras conocerse que los cremas podrán contar con el apoyo de su público hoy ante Sporting Cristal, diversos clubes del fútbol peruano han dejado en claro su postura en contra de esta decisión.

"Alianza Lima expresa su profunda indignación y repudia la actuación del Comité de Apelaciones de la FPF, cuya imparcialidad ha quedado seriamente comprometida tras la resolución emitida el miércoles 21 de mayo", expresó Alianza en un comunicado.

Por su parte, Sporting Cristal solicitó la salida de los miembros de la Comisión de Apelaciones. "Solicitamos formalmente a la Junta Directiva de la FPF la remoción de los miembros de la Comisión de Apelaciones de la FPF, por haber perdido la credibilidades y confianza necesarias para ejercer sus funciones con imparcialidad y responsabilidad", manifestaron.