¿Ya festeja el 'Tri'? Edison Flores apareció en inesperado videoclip musical: "Calma"

¡Sorpresa! Edison Flores aprovechó la pausa del Torneo Clausura 2025 por la fecha FIFA y dejó Universitario de Deportes para aparecer en un videoclip musical totalmente inesperado. De inmediato, los hinchas del cuadro merengue se preguntaron qué esta sucediendo debido a que el club merengue se encuentra totalmente concentrado en salir tricampeón de la Liga 1 esta temporada.

Y es que, así como lees, mediante sus redes sociales el 'Orejas' compartió un metraje en el que se le observa caminando pensativo en la playa con una canción llamada "Calma" de fondo. El delantero crema aparece en distintas poses y al final se queda mirando atentamente a la cámara. Sin embargo, no es que haya cambiado de profesión ni que esté incursionando en otra carrera, sino que fue por algo conmemorativo.

Resulta que, por el Día Mundial de la Salud Mental, Edison Flores formó parte de este videoclip elaborado por Ionathan Díaz y Ricardo Jhon, buscando hacer un llamado a la sociedad para concientizar sobre esta problemática a nivel global que muchas veces se lleva la vida de seres queridos. Un enorme gesto del futbolista de Universitario de Deportes.

Universitario saldrá tricampeón de la Liga 1

Edison Flores se prepara para salir tricampeón de la Liga 1 con Universitario de Deportes debido a que solo una catástrofe impedirá que se haga con el título del Torneo Clausura 2025. La 'U' se ubica en la primera posición con 30 puntos, 8 unidades más que Cusco FC, a falta de tan solo seis jornadas para que todo llegue a su final.

Los cremas se preparan para enfrentar a Sporting Cristal por la fecha 14 de la competición el próximo miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional del Perú y desde las 20.00 horas. Si los merengues ganan este encuentro, todo estará prácticamente consumado en el fútbol peruano.