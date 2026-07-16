Corzo se rindió en elogios ante futbolista que firmó con Universitario hasta 2027: "Gran jugador"

Universitario de Deportes logró fichar a varios jugadores para reforzar su plantel de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Por eso, uno de los referentes del equipo, Aldo Corzo, no se guardó nada y se rindió en elogios ante el flamante fichaje que firmó por los cremas hasta 2027: estamos hablando de Gianluca Lapadula.

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Aldo Corzo elogió a futbolista que fichó con Universitario hasta 2027

En una rueda de prensa, Corzo respondió a las preguntas de los periodistas presentes y fue consultado sobre los nuevos futbolistas que se sumaron a Universitario para afrontar el Clausura 2026.

Para el zaguero y capitán del conjunto crema, Gianluca Lapadula, Adrián Quiroz y Jordan Guivin son futbolistas de buen nivel y de gran calidad. Además, señaló que todavía no ha podido apreciar del todo al último refuerzo crema, Juan Manuel Requena.

Aldor Corzo elogió a Gianluca Lapadula tras fichar por Universitario

Asimismo, Aldo Corzo afirmó que no tiene demasiado que comentar sobre el delantero ítalo-peruano Lapadula, pues ha demostrado en Europa y en la selección peruana su gran capacidad para marcar goles.

"Juan (Requena) recién llegó ayer, lo hemos visto poco, a Gianluca (Lapadula) todos lo conocemos, sabemos que es un gran jugador y de la calidad que tiene. Jordan (Guivin) ya ha estado acá y lo conocemos, él y Adrián (Quiroz) son buenos jugadores, están con buena predisposición para el trabajo. Es gente que tiene mucho perfil 'U' y eso hace que todo sea más fácil", aseguró.

Gianluca Lapadula fichó por Universitario hasta 2027

En su búsqueda de un nuevo delantero para suplir a Sekou Gassama, Universitario de Deportes realizó todas las gestiones posibles para cerrar el fichaje de Gianluca Lapadula, con el fin de que dispute el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y firme un contrato hasta diciembre de 2027.