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Corzo se rindió en elogios ante futbolista que firmó con Universitario hasta 2027: "Gran jugador"
En una rueda de prensa, Aldo Corzo destacó al futbolista que firmó con Universitario de Deportes hasta la temporada 2027 de la Liga 1.
Universitario de Deportes logró fichar a varios jugadores para reforzar su plantel de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Por eso, uno de los referentes del equipo, Aldo Corzo, no se guardó nada y se rindió en elogios ante el flamante fichaje que firmó por los cremas hasta 2027: estamos hablando de Gianluca Lapadula.
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Aldo Corzo elogió a futbolista que fichó con Universitario hasta 2027
En una rueda de prensa, Corzo respondió a las preguntas de los periodistas presentes y fue consultado sobre los nuevos futbolistas que se sumaron a Universitario para afrontar el Clausura 2026.
Para el zaguero y capitán del conjunto crema, Gianluca Lapadula, Adrián Quiroz y Jordan Guivin son futbolistas de buen nivel y de gran calidad. Además, señaló que todavía no ha podido apreciar del todo al último refuerzo crema, Juan Manuel Requena.
Aldor Corzo elogió a Gianluca Lapadula tras fichar por Universitario
Asimismo, Aldo Corzo afirmó que no tiene demasiado que comentar sobre el delantero ítalo-peruano Lapadula, pues ha demostrado en Europa y en la selección peruana su gran capacidad para marcar goles.
"Juan (Requena) recién llegó ayer, lo hemos visto poco, a Gianluca (Lapadula) todos lo conocemos, sabemos que es un gran jugador y de la calidad que tiene. Jordan (Guivin) ya ha estado acá y lo conocemos, él y Adrián (Quiroz) son buenos jugadores, están con buena predisposición para el trabajo. Es gente que tiene mucho perfil 'U' y eso hace que todo sea más fácil", aseguró.
Gianluca Lapadula fichó por Universitario hasta 2027
En su búsqueda de un nuevo delantero para suplir a Sekou Gassama, Universitario de Deportes realizó todas las gestiones posibles para cerrar el fichaje de Gianluca Lapadula, con el fin de que dispute el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y firme un contrato hasta diciembre de 2027.
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