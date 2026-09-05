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Filtran por qué Sebastián Osorio, futbolista que vendió Universitario, no juega en Sporting de Lisboa

Sebastián Osorio pasó de Universitario a Sporting de Lisboa como una enorme promesa; sin embargo, el futbolista no cuenta con minutos y se reveló el motivo.

Francisco Esteves
Filtran por qué Sebastián Osorio no juega en Sporting de Lisboa.
Filtran por qué Sebastián Osorio no juega en Sporting de Lisboa. | Foto: Universitario - X.
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Hace poco Universitario de Deportes logró concretar una venta soñada para el fútbol peruano, ya que transfirió a Sebastián Osorio al Sporting de Lisboa por 700 mil euros, más de 2 millones de soles al cambio. Sin embargo, han pasado algunos meses y el delantero colombiano no ha sumado minutos con el cuadro de Portugal, por lo que recientemente se reveló qué está pasando con el futbolista.

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Luego de haber brillado en la Liga 3 con camiseta merengue, y mientras se esperaba obtenga la nacionalidad peruana, el atacante fue enviado a uno de los clubes más importantes de Portugal y Europa para que explote su buen juego. Lamentablemente, por un motivo que explicó el periodista Enrique Vega, no ha podido sumar minutos con el equipo en el cual alguna vez jugó André Carrillo.

Sebastián se encuentra actualmente en Lima culminando el trámite de su visa de trabajo. Si todo marcha según lo previsto, entre una o dos semanas estará viajando nuevamente para reintegrarse al equipo Sub-23 y competir. Antes del inicio de la Liga, Osorio estaba perfilado como titular para el primer partido. Sin embargo, debido a las demoras con la visa de trabajo, finalmente tuvo que viajar a Lima para completar el trámite, por lo que no pudo disputar ese encuentro”, indicó el mencionado comunicador.

Sporting Lisboa, Sebastián Osorio, Universitario

Sebastián Osorio fue vendido al Sporting de Lisboa.

De esta forma, finalmente se pudo conocer que por temas legales el ex Universitario de Deportes todavía no logra debutar en el Sporting de Lisboa, pero se espera pronto todo quede solucionado y así consiga sumar sus primeros minutos dentro del campo. Recordemos que el delantero apenas tiene la mayoría de edad y esta será su primera experiencia en un club del viejo continente.

Sebastián Osorio se despidió de Universitario

Así fue el mensaje de despedida de Sebastián Osorio en su momento: “Vestir la camiseta de Universitario y defender este escudo ha sido un verdadero orgullo y un privilegio que jamás voy a olvidar, (…), me voy con los mejores valores y recuerdos de aquí, con la ilusión de que en un futuro lejano nuestros caminos se vuelvan a cruzar para vestir otra vez la camiseta de la que siempre será mi casa. ¡Gracias por todo! ¡Y dale U, por siempre!”.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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