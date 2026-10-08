Universitario incorpora a cinco destacados futbolistas para la recta final del Clausura: "Ya se sumaron"

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 volverá este fin de semana y los clubes ya se alistan para afrontar esta recta final del campeonato peruano. En ese sentido, Universitario de Deportes recibirá a Melgar en el Estadio Monumental y, previo a este encuentro, se confirmó que en las últimas horas el cuadro crema incorporó a cinco destacados futbolistas para hacerle frente a los ‘Rojinegros’.

Universitario incorpora a cinco destacados jugadores previo al duelo contra Melgar

Según información del periodista Enrique Vega, Universitario volvió a contar en sus entrenamientos con la presencia de cinco jugadores nacionales: Gianluca Lapadula, Álex Valera, César Inga, Diego Romero y Jairo Concha, tras su participación en la gira de la selección peruana por Norteamérica. Los mencionados futbolistas arribaron a Lima el último miércoles y participaron de los entrenamientos en Campo Mar este jueves bajo las órdenes de Fabián Bustos.

"Romero, Inga, Concha, Valera y Lapadula ya se sumaron al plantel. Matías Di Benedetto y Jorge Gutiérrez ausentes. El resto del grupo trabaja con normalidad. Franco Velazco y Antonio García Pye se hicieron presentes en la práctica", publicó el comunicador en su cuenta de X.

Romero, Inga, Concha, Valera y Lapadula ya entrenan con Universitario

Con estas incorporaciones, Fabián Bustos ya cuenta nuevamente con cinco futbolistas que fueron parte de la selección peruana durante la última fecha FIFA. Ahora, el estratega argentino tendrá que evaluar sus condiciones físicas y decidir si alguno de ellos será considerado desde el arranque ante Melgar.

Vale precisar que el duelo en el Monumental marcará además el inicio de la segunda etapa de Fabián Bustos en Universitario, aunque aún no podrá dirigir desde el banquillo, ya que debe cumplir con las tres fechas de suspensión que arrastra desde su primera etapa en el conjunto merengue entre 2024 y 2025.

¿Cuándo juega Universitario vs Melgar?

Recordemos que Universitario y Melgar medirán fuerzas este sábado 10 de octubre a las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental U Marathon.