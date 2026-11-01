Jairo Concha elogió a futbolista de Universitario tras vencer a Grau: "Jugador de categoría"

Universitario de Deportes consiguió una importante victoria por 3-1 ante Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Luego del encuentro disputado en el Estadio Mansiche de Trujillo, Jairo Concha habló sobre el rendimiento del equipo crema y no dudó en destacar a uno de sus compañeros, quien volvió a brillar con la camiseta merengue: estamos hablando de Lisandro Alzugaray.

Jairo Concha se rindió en elogios ante jugador de Universitario de Deportes tras victoria ante Sporting Cristal

Concha fue consultado por el espectacular gol que convirtió Alzugaray para sellar el triunfo de Universitario. El atacante argentino se lució con una gran definición a los 75 minutos, desatando la celebración de sus compañeros y de los hinchas cremas presentes en Trujillo.

Jairo Concha elogió a Lisandro Alzugaray tras su golazo con Universitario ante Atlético Grau

Al respecto, el volante crema tuvo una curiosa reacción y llenó de elogios al futbolista argentino, resaltando la calidad que demuestra desde su llegada al club. "Qué abusivo para hacer ese gol. No, en realidad sabemos que Licha es un jugador de categoría, desde que vino aquí lo demostró y me da mucho gusto que le está yendo bien, está haciendo goles", expresó.

De esta manera, el atacante argentino continúa ganando protagonismo en el equipo merengue y recibiendo el reconocimiento de sus propios compañeros, mientras Universitario de Deportes afronta la recta final del campeonato con el objetivo de conquistar el Torneo Clausura.

¿Cómo le va a Lisandro Alzugaray en Universitario?

Con su gol ante Atlético Grau, Lisandro Alzugaray llegó a cuatro anotaciones en el Torneo Clausura y a seis en la Liga 1 2026. A ello se suma un tanto en la Copa Libertadores, por lo que suma siete goles oficiales con Universitario en lo que va de la temporada, consolidándose como uno de los máximos artilleros del equipo.