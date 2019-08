Horóscopo de HOY Josie Diez Canseco jueves 1 de Agosto 2019

Horóscopo de hoy de Josie Diez Canseco predicciones sobre los signos zodiacales. Este es el horóscopo diario de HOY jueves 1 de agosto del 2019.

Puedes leer las predicciones del horóscopo en Líbero.pe con Josie Diez Canseco, quien te traerá toda la semana el pronóstico de tu futuro. Tu número de la suerte. Además, de tu futuro en el amor, dinero y salud lo sabrás con Josie Diez Canseco el día de HOY.

¿Cómo saber qué signo zodiacal del horóscopo soy?

La astrología es un antiguo saber que estudia la relación entre los hombres, las estrellas y los planetas del Sistema Solar. En este sentido, encontramos a hay en cada horóscopo 12 signos zodiacales. A continuación, te mostramos la tabla de los signos del Horóscopo de hoy con Josie Diez Canseco

Signo Zodiacal Fecha Aries 21 marzo - 19 de abril Tauro 20 abril - 20 mayo Géminis 21 mayo - 21 de junio Cáncer 22 junio – 21 de julio Leo 22 julio - 22 agosto Virgo 23 agosto - 22 setiembre Libra 23 setiembre - 22 de octubre Escorpio 23 octubre - 22 noviembre Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre Capricornio 23 diciembre - 21 de enero Acuario 22 enero - 17 febrero Piscis 18 febrero - 19 marzo

Horóscopo Aries 20 marzo al 19 abril

Tienes tus ideas claras sobre lo que quieres lograr, y avanzarás hacia tus metas con decisión, pero ve con calma así evitaras equivocarte. Las experiencias te han hecho crecer y te han dado seguridad, esa persona confiara en ti. Número de suerte, 22.

Horóscopo Tauro 20 abril- 20 mayo

No estás satisfecho con tus logros, hoy te proyectarás hacia nuevos objetivos, ve con calma poco a poco irás afianzándote en un nuevo negocio. Le darás una nueva oportunidad a la persona que quieres, tu vida se llenara de ilusión. Número de suerte, 16.

Horóscopo Géminis: 21 mayo- 21 junio

Contarás con el apoyo que necesitas para solucionar un problema económico. Una oferta inesperada te sacara de esa situación financiera. Dejarás el encierro en el que te habías refugiado, hoy harás nuevas amistades, aceptarás invitaciones. Número de suerte, 8.

Horóscopo Cáncer: 22 junio - 21 julio

Te esforzarás mucho en tu trabajo y será necesario que te tomes un descanso, más adelante volverás con más ánimos y con mucha energía, tus ideas estarán renovadas. Tus nervios estarán alterados y cualquier tema será motivo de discusión. Número de suerte, 10.

Horóscopo Leo: 22 julio - 22 agosto

Comprarás por impulsos y tendrás algunos problemas para equilibrar tu presupuesto, no es tiempo de lamentaciones, ahora debes ahorrar. Cambiar de ambiente social ha favorecido mucho tu recuperación emocional, hoy el amor volverá. Número de suerte, 19.

Horóscopo Virgo: 23 agosto - 22 setiembre

Aún no logras estabilizar tu economía, pero tu responsabilidad te permitirá mantener el equilibrio de tu presupuesto. Llegaran tiempos mejores. Te sentirás seguro de tus sentimientos y de ser correspondido, el amor te favorece. Número de suerte, 4.

Horóscopo Libra 23 setiembre - 22 octubre

Las relaciones con tus compañeros mejorarán, con inteligencia te ganarás el aprecio incluso de tus rivales, económicamente te irá bien. El carácter fuerte y decidido de esa persona empezará a agobiarte, hoy le pedirás más espacio y confianza. Número de suerte, 1.

Horóscopo Escorpio 23 octubre - 22 noviembre

Recibirás un incentivo económico y será un aliciente importante para ti, te sentirás motivado y con ganas de seguir esforzándote en cada proyecto que te encarguen. Tu personalidad enigmática y encantadora despertará muchas emociones en los demás. Número de suerte, 5.

Horóscopo Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre

Una propuesta de trabajo te interesará, pero preferirás tomarte tu tiempo hasta estar seguro de que te conviene, más adelante aceptaras. Estarás muy sensible y te sentirás inseguro de todo, hoy dependerás de la opinión de esa persona. Número de suerte, 7.

Horóscopo Capricornio 23 diciembre - 21 enero

Tus compromisos no te dejarán tiempo para cumplir una promesa, no te preocupes, entenderán tus explicaciones, tendrás la oportunidad de remediarlo. Lo que iniciaste con tanta ilusión ya no te emociona, trata de recuperar el interés. Número de suerte, 13.

Horóscopo Acuario 22 enero - 17 febrero

Te estabilizarás poco a poco, contarás con el apoyo de alguien importante que creerá en ti y te animará a mejorar, a nivel económico estarás bien. Día de satisfacciones y alegrías en el amor, tendrás predisposición a expresar tus sentimientos. Número de suerte, 6.

Horóscopo Piscis 18 febrero - 19 marzo

Tu aporte será imprescindible para el buen resultado de trabajos que realizarás en equipo, los resultados te beneficiaran económicamente. Después de un período en el que creías que el amor no se hizo para ti, conocerás a alguien interesante. Número de suerte, 12.

Un horóscopo es una predicción a futuro en base a los signos zodiacales determinados por tu fecha de nacimiento y la astrología, en un momento dado, y en la creencia de cómo esto influye en la vida de las personas.

¿Quién es Josie Diez Canseco?

Josie Diez Canseco, esotérica y astróloga, nacida en Lima, Perú. Comenzó en 1997 en la televisión con un espacio de horóscopo en el programa 'Tus tardes con July' en Panamericana Televisión.

¿Qué significa ser del signo Ofiuco?

Ofiuco es un nombre de los signos zodiacales que representa la constelación llamada 'El cazador de serpientes'. Puede verse en el firmamento desde el mes de abril hasta octubre en ambos hemisferios, porque está situada sobre la línea imaginaria del Ecuador.