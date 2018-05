ES HORA DE DISPARAR... ¡Qué tal causitas! La devoción que inspira Paolo es increíble. Hinchas peruanos y del Flamengo le hicieron la guardia en los exteriores del TAS en Suiza, aquí en Perú se organizaron misas para pedir que papalindo lo haga jugar el Mundial y hasta hicieron vigilias en la casa de Doña Peta. A la firme nunca había visto tanto movimiento casi religioso por un pelotero, pero el Depredador se lo merece porque gracias a sus goles estamos en Rusia, además es un referente de la bicolor y un modelo a seguir por grandes y chicos. Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.



El Tío Oviedo se sintió acorralado por los dirigentes de las departamentales y tuvo que aceptar llevarlos al Mundial en el avión de la selección, con todo pagado, para que no le sigan levantando pueblo. Pero hay uno que ya se pasa de conchán, ya que le ha pedido llevar a su esposa, su hijo y su sobrino. Si no le atracan, amenaza con sacar una nueva denuncia. ¡Carepalazo!

Me cuentan que el Cenizo se está regalando en Ate para chapar el buzo de DT. Un consejo para los directivos cremas, averiguen si el pelado tiene título de técnico y licencia vigente porque la vez pasada fue a la Videna y quiso romperles mano a las autoridades de la Escuela de Entrenadores ya que a las justas había terminado el colegio en su país. ¿Le habrán atracado? ¡Qué picante!

Mientras el Cholo Prado se gana sus monedas en el Mundialito de El Porvenir, hay otro ex pelotero conocido que también se recursea, pero arbitrando campeonatos de fulbito. Hablamos de Drogba Carrillo, peligroso delantero que tuvo su cuarto de hora defendiendo la mica del Sport Ancash. Al zambito se le vio pitando en un campeonato en La Victoria. Dicen que ya no juega porque el físico no le da, ya que le encanta liquidar. ¡Vestecón!

BUENO MI GENTE, soy fuga, mañana volvemos con fuerza. ¡CHAUUUUUUUU