ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. La people hasta ahora sigue comentando la lora que se metió el Tigre con la sapren y hay quienes critican el hecho de que juegue a dos cachetes, pues no quiere descartar la oferta de la Federazao, pero será su plan B si es que no se concreta su llegada a la sele de su país. La decisión no es fácil, el DDT lo sabe. El man no le huye al reto, pues a sus sesenta almanaques será la oportunidad de su vida, sin embargo sabe que Argentina es un fierro caliente, además hay unos hinchas ultras del xeneize que no aprueban su llegada, solo porque le guardan una vieja arruga de cuando se fue de Boca al millonario. ¡Ala! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

A pesar que el ex seleccionador medita si continuar o no con la Blanquirroja, la Federazao no detiene su chamba y el Abramovich del Norte le ha encargado a Pye de limón que consiga cuatro rivales más para jugar seis partidos este año aprovechando la fecha FIFA. La buena nueva para el populorum es que dos de los partidos se jugarían en nuestro terruño. Uno de los países que se está apuntando para la pinchanga es la roja, que quiere revivir el clásico del Pacífico. ¡Hummmmm!

La justicia sigue de cabeza en nuestro país, pues ya pasó más de medio año de la muerte de la voleibolista tras una jarana en la que participó la Magia y hasta ahora no hay responsables. El fin de semana también salió un caso en el que el hijo de una ex madre de la patria fue denunciado por violín y lo peor es que no lo tuvieron ni una hora detenido y al toque lo dejaron en libertad. Definitivamente la ley no es igual para tutos. ¡Grrrr!

Las cosas andan recontra feas en el Canalla. La salida del Yuyo es una de las primeras, pues dizquen se viene una fuga masiva ya que el club hace rato no se ve con paganini y más de una quiere sacar la cola cuando se reabra el libro de pases en agosto. ¡Ala mela!

BUENO, MI GENTE, soy fuga, mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUUUUU!