ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. A la firme que yo no me como ese cuento que la Federación va a esperar un mes al Tigre y si les dice que no, recién comenzarán a evaluar otras opciones. En San Luis ya tienen una lista de candidatos para reemplazar al pelucón y el que lidera las preferencias es su paisano José Pékerman, quien clasificó a los colochos a dos mundiales de manera consecutiva y tiene masomenos la misma escuela que el flaco Ricardo. Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

En Argentina la cosa está picante. Dicen que la AFA ha pagado todos los caprichos del Hombrecito, gastando una millonada a cambio del fracaso en el Mundial. Les dateo un par de chiquitas nomás: El pelado pidió cámaras filmadoras de última generación, contrató a doce ayudantes en su comando técnico y recomendó a dos chefs para que viajen con la albiceleste. ¡Abusivazo!

Estamos tan jodidos como sociedad, que el regreso del Israelita fue noticia nacional. Los noticieros fueron a cubrir su llegada, cámaras, flashes, micrófonos, cobertura total. Que no sorprenda si por ahí algunos candidatos a las alcaldías le rinden homenaje para ganar popularidad y votos. Ahora ya entiendo por qué el Tigre dice que necesitamos cambios más profundos. ¡Ayayay!

El Loquito del Rímac se merecía regresar al fútbol profesional por la puerta grande y ahora se vestirá de Santo ante la partida de Alejo Duarte al fútbol mexicano. Lo único que va a extrañar son los viajecitos de placer a Miami y las playas del Caribe en compañía de sus trampitas. ¡Guarda!

Hablando de Locos, ya me contaron que el gordo de la “U” organizó una pichangaza en su barrio de La Molina, donde cayeron los hermanos Galliquio. Jugaron pelota, billas y la terminaron con pisco y chelas. ¿Qué dirá el chileno Córdova cuando se entere? ¡Rexuxa!

BUENO, MI GENTE, soy fuga, mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUUUUU!