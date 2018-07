Problemas de la FPF permitirían que Universitario incorpore jugadores

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. Parece que los audios que vinculan a Edwincito han movido el piso en la Videna porque entre gallos y medianoche, han emitido varias resoluciones sancionando a varios equipos que no pagan puntual a sus jugadores y además acaban de dejar sin efecto el castigo a Universitario, por lo que ya pueden contratar refuerzos para salvarse del descenso. ¿Será una jugada para congraciarse con los hinchas y evitar el cargamontón mediático? Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

Ya me contaron que ese Negro que apellida como el Rey Arturo de Chile es el puente entre los fiscales corruptos y los dirigentes de la FPF. Cada vez que Perú juega de local, se pasea en la Videna recogiendo las entradas de cortesía y luego las lleva a un taller de autos de La Victoria para repartirlas a sus patrones. Si todos saben que este personaje chambeó con la mafia de Montesinos, no se entiende cómo lo dejan entrar como si nada a la casa grande del fútbol peruano. ¡Así no es!

PUEDES VER: Exclusivo: el detallado informe sobre cómo se originó la millonada deuda de Universitario

Me llaman para contarme que el Canal del Mundial ha dejado en la calle a más de cien trabajadores sin importar que muchos tienen familia que mantener. Dicen que la poda estuvo fuerte, a fin de año se viene otra y el que encabezará esa lista es Corky, quien según los gerentes no ha dado la talla en el Mundial porque en lugar de chambear y producir contenidos de calidad, se está dedicando a correr por las calles de Rusia y jugar pichanguitas con los periodistas de otros países. ¡Se le lleva fácil!

NO TE LO PIERDAS: Administrador de Universitario: “Vamos a pedir la remoción de la Comisión de Licencias”

Antes de quitarme le mando un saludo a Yuyo, quien acaba de estrenar su negocio de venta de relojes en el Real Plaza de Salaverry. Hay 60 % de descuento para sus seguidores de las redes sociales. ¡Aprovechen! BUENO, MI GENTE, soy fuga, mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUUUUU!