Es hora de disparar... Qué tal, causitas. El Ciego soltó la sin hueso para aclarar que no abandonará a Edwincito, no porque ponga las manos al fuego por él, sino porque está abocado a lograr la continuidad del Tigre. El DDT sabe tuto el rollo que hay por los audios y el juicio que se le sigue al bravo de la Federazao, pero solo aguarda que le aseguren que su trabajo no será interrumpido, pase lo que pase, para coger sus chivas y volver con la family. ¡Ajá! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

El abuelito chocho habló largo y tendido y entre líneas apuntó además que se queda al lado del gordito de los audios porque hay un grupo de personas identificadas con el color cielo que se quieren meter con fuerza a la Videna sin respetar la institucionalidad. Los tíos son bravos y ya se alucinan al mando de tuto el julbo aprovechando que los compadres cuentan con administraciones temporales y sin la posibilidad de ser representados en un posible nuevo directorio. ¡Por la rexuxa!

Los cheleros se la saben todititas. En plena conferencia del zurdo, al confirmar que el man seguiría firme en su cargo de director deportivo, emitieron un comunicado solicitando la salida de Edwincito. Las malas lenguas juran que quieren meter a Cuna u otro de sus dires en su reemplazo. ¡Asu mare!

El Rayo anda más feliz que magistrado recibiendo verdecitos, pues en la Madre Patria lo anuncian como uno de los grandes jales de la temporada y es visto como uno de los referentes de su nuevo equipo. Bien por el pelotero, que tras estar alejado del equipo de tutos hizo los méritos para volver y en el verde fue de los que más se sacó la mela. ¡Vale!

El Ken es un caso. La próxima semana se matrisuicida y como sabe que la sapren irá en mancha a la boda con su modelito, planea llevar su portátil para que de paso apoyen su candidatura a la rica Vicky. ¡Seraco!

Bueno, mi gente, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAU!