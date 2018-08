Directorio ratificó la renovación de Ricardo Gareca

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. El Tigre se quedará cuatro años más. Ayer el Directorio ratificó la renovación del entrenador y todos los ¿dirigentes? de la FPF salieron felices de la Videna. Parece que el roche del gordo Edwincito ha quedado de lado porque hoy más se habla del pelucón de otra cosa. Tremenda cortina de humo. Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

Pero no todos están contentos con la noticia del Tigre. Ojo que algunos gerentes, los más allegados al comando técnico de la selección, están azadazos. A ver, el Tigre va a renovar, eso no hay duda, lo que ha molestado es que los directivos se hayan tomado la atribución de anunciar la renovación de Gareca cuando aún no ha firmado contrato. “La paran cag…”, nos dijo una fuente de San Luis. ¡Rexuxa!

Verdad, ¿no que la Videna estaba clausurada? Ayer el Directorio se realizó en la casa de San Luis como si nada hubiera pasado, pero la orden fue que todos entren por la puerta de Canadá para no hacer roche. A la firme que Edwincito se las sabe todas, por algo no era amigo de Toñito y el juez que apellida como el Churre. ¡Vestecón!

Hay varios personajes que están asustados porque figuran en la lista de entradas de cortesía de la FPF. Tome nota: Ex futbolistas, alcaldes, congresistas, periodistas y hasta cómicos de televisión. Varios rostros conocidos han desfilado en la Videna en la época de Eliminatorias, ya me contaron que en cualquier momento hacen pública la relación. ¡Uy curuju!

Ese representante que apellida como el gordo que ya está con papalindo está invirtiendo sus buenas fichas para asegurar nuevos clientes. A los chibolos de las divisiones menores los lleva a comer a buenos restaurantes y les ofrece chimpunes y ropa de marca. ¡Manya!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAU!