Los cremas entrarían sin roche en zona de descenso

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. Al final de la Javier Prado hubo festejo a media caña por la situazao que atraviesan en el campeonato. Y es que si hoy los Zorros ganan su partido pendiente, los cremosos entrarán sin roche en zona de descenso y para colmo se viene el clásico con un rival descansadazo y relajadazo por el buen momento que vive. ¡Ay! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita…

En Ate se han puesto saltones con la posibilidad de perder la categoría. Por eso enterados de que el Canalla hace honor a su chapa y quiere cerrar a tutilimundi, presionarán para que se le aplique con tuto la ley a este equipo, que ya perdió cuatro puntachos y por deudas corre el riesgo de sufrir un nuevo castigo, que hasta haría tambalear su permanencia en primera. ¡Ajá!

La ñori de Aladinho publicó una foto en sus redes sociales y varios hinchas recontra zapatos le preguntaron el porqué de su presencia en lima limón y no acompañando al hombre en el país de los zares. No faltó quienes le recomendaron que no lo deje suelto en plaza y la jeba en one aclaró que solo espera la finalización del año escolar de su chibola para ir a su encuentro. ¡Lo justo!

El Checho salta en un pie de contento porque ante la escasez de propuestas para dirigir algún equipo, el canal que transmitió el Mundial lo reclutó nuevamente para su bloque deportivo. El salvavidas que le lanzaron es hasta fin de año, ya para el próximo dizque volverá a lo suyo como DDT. ¡Vale!

El Brad Pitt del Congreso pasó un momento incómodo tras ser invitado a un programa. Sobre el final de la entrevista, la conductora, gordita ella, le preguntó cuándo se amarraba con su Wawita y el hombre salió con el floro que no hay apuros, que aún se están conociendo y que por ahora se encuentran bien como están. ¡Vestecon!

