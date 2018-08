Es hora de disparar... Qué tal, causitas. Rico clásico nos espera esta noche. Por un lado los cremas necesitan el triunfo para salir de la zona de descenso y por el otro los íntimos no solo deben ganar para no perderle el paso a Cristal, sino de pasadita para hundir más al Compadre y celebrarlo en su pepa. Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

Será el primer súperclásico del chileno Córdova como entrenador. El Rotito solo ha dirigido partidos monses en sus país y aquí ya se midió con los cerveceros, pero ese duelo no se compara con el de hoy. Veremos si esta vez se le presenta la virgen para que después no esté diciendo que no puede jugar con niños. ¡Chistoso!

El Profesor, por su parte, llega recontra grandazo porque tiene de hijos a los cremas con cuatro partidos ganados al hilo. El uruguayo sabe muy bien que esta noche no puede tropezar porque Cristal ya se está perdiendo en el horizonte. ¡Así es!

Nos vamos a la Videna, donde el amigo Edwincito suspendió el Directorio que estaba programado para el jueves. El presi de la FPF sabía que tenía que dar la pepa para declarar sobre sus vínculos con la corrupción y se hizo el tercio aprovechando que la gente ahora solo habla del Tigre. ¡Vestecón!

Ah y otra cosita. A ver si los encargados de reestructurar la Escuela de Entrenadores se ponen las pilas. Ya ha pasado más de medio año desde que botaron al anterior Director por meter mano a la caja y los alumnos no pueden retomar sus estudios porque la sede sigue cerrada. Para regalar entradas a los jueces y fiscales son rápidos los amigos de la Federación. ¡Ayayay!

La vida da vueltas porque el mundo es redondo como la pelotita. Esos ¿dirigentes? de Sport Rosario se creen vivos metiéndoles cabeza a sus jugadores. No saben que pronto van a caer. ¡Trafazas!

Bueno, mi gente, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡Chaaauuu!