¿Por qué el 'Tigre' no llama a ese pelotero que juega en la MLS?

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. Cuidado con esos empresarios que ofrecen ropa de marca, chimpunes y cenas en restaurantes fichos. Inlcusive, algunos prometen carros del año y un sencillazo para amarrar a los chibolos. Estos son los más estafadores porque les juran que los van a colocar en clubes grandes de Europa, pero terminan mandándolos a clubes monses en Arabia. Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

Ya me contaron que la Pantera se está arrepintiendo de haber ido a México. El arquero es suplente de Gallese, pero cuando no está su amigo por lesión o suspensión, el técnico prefiere poner a un chibolo de veinte años que es el cuarto golero dejando de lado sin roche al ex crema. ¿Pegará la vuelta al fútbol peruano? Veremos.

PUEDES VER: La Líbelula hizo su berrinche en el sur del país

Hay que tener cuidado con los chiquillos de las divisiones menores. Un entrenador de Alianza sentó a su goleador durante dos semanas por llegar tarde a una práctica porque el niño tenía exámenes en el colegio, el chisme llegó a un DT de la “U” quien al toque lo llamó para que defienda a la crema. ¡Xuxa!



Muchos se preguntan ¿porqué el Tigre no llama a ese pelotero que juega en la MLS y tiene harta Calle? Dicen las malas lenguas que el pelucón lo ha estado siguiendo y se ha enterado que al defensa le gustan los pomos verdes y cada vez que viene a Lima de vacaciones, se mete unos reencuentros bravos con sus amigos del Llauca. Ese perfil de jugadores no encajan en su proyecto. Por eso borró al León, quien tiene las mismas costumbres. ¡Ayayay!

NO TE LO PIERDAS: El Depredador fue presentado a lo grande en el Colorado, donde los hinchas lo recibieron mejor que a CR7

Antes de arrancarme le mando un saludo a mi Tío Lalo Archimbaud quien acaba de ser abuelo. Muchas benciones para la familia blanquiazul que sigue creciendo. ¡Buena!



BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!