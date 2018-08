Es hora de disparar... Qué tal, causitas. El Tigre se apareció por el local de la Federazao con rostro demacrado y hasta despeinado. La cercanía de los amistosos aparentemente no lo dejan dormir bien y eso se notó en su look. Lo bueno es que hoy parte con los convocados locales al Viejo Continente y ya con los extranjeros sumándose al grupo, en los próximos días seguro su semblante será otro. ¡Y no va cher! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

Las manzanas podridas nunca cambian y lo peor es que contaminan al grupo. Un club antiguo decidió chotear a un Chinito, quien al parecer sigue con las malas costumbres que también originó que hace años lo choteen de uno de los grandes de nuestro julbo. Los dires le dijeron quítate sin hacer roche y el man atracó en one y ni cara tiene para reclamar cualquier arruga. ¡Vestecon!

A la firme que Negrito necesita urgente un baño de florecimiento, pues no sale de una lesión y al toque sufre otra. El man se perdió la posibilidad de estar en la fiesta máxima de la pelotita y ahora debe esperar tres semanas más como mínimo para volver a las canchas. Al parecer hay un salitre muy cerca. ¡Guardaaaa!

La Blanca de Chucuito nuevamente anda en bronquitis con la Reina del Totó, a quien le recordó que la people solo la conoce por su romance con la Foquita, ya que antes era una más en la orquesta en la que era corista. Lo cierto es que las dos sufren del mismo mal porque la tía no tendría ninguna tribuna si no fuera la ex del pelotera. ¡Dios las cría...!

Piropo anda asado, pues cree que una ex madre de la patria que tuvo un rochezaso por unos paneles fue quien presionó para que lo choteen, ya que se tienen un anticucho de años. ¡Ala mela!

Bueno, mi gente, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡Chaaauuuu!