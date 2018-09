Edwin Oviedo amenazó con denunciar penalmente al colaborador eficaz

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. El Gordito estaba pasando piola con la renovación del Tigre, pero nuevamente está metido en problemas luego de que un colaborador eficaz señalara que el presidente de la FPF le habría pagado a ese Juez que apellida como el Churre para que lo favorezca en sus juicios contra la azucarera Tumán. Dicen que el bravo de San Luis le chorreaba 3 palos cholos mensuales. ¡Qué abuso! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

Y eso no es todo. Resulta que el Gordito saltó hasta el techo y amenazó con denunciar penalmente al colaborador eficaz. Lo que no sabe don Edwincito es que los colaboradores eficaces son anónimos y para efectos judiciales solo están identificados con números, entonces ¿a quién va a denunciar? ¡Ayayay!

Mejor cambiamos de tema para hablar del Señor Mudo.

A la firme que este patita se hizo de rogar para firmar por la crema y hasta ayer no respondía las llamadas de la directiva porque estaba coqueteando con el Compadre. En Matute querían pagarle un sencillo por partido jugado, entonces el defensor se achoró y al toque les metió un fonazo a los directivos de la “U” para hacerles creer que se moría por volver. Ojala no salga con el cuento de que hoy estoy aquí y mañana no sé… ¡Vestecón!

Otro pelotero que anda mal asesorado es La Pantera. El hombre se fue a México porque le metieron el cuento que su causa Gallese iba a ser vendido a Europa y él iba a chapar su puesto en el Veracruz. No pasó nada, por eso tuvo que regresar a jugar en Muni para estar en el Mundial, luego se volvió a quitar porque le dijeron que Pedrito sería vendido a Boca o a Turquía y tampoco ocurrió. Cuando se lesionó Gallese, el DT puso en el arco al cuarto arquero de 20 añitos y a La Pantera no le quedó otra que venir a jugar a Real Garcilaso porque el Tigre lo sacó de la selección. ¡Paltaza!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!