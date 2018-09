Selección peruana: Renato Tapia quería mostrarse ante Holanda para demostrarle al técnico del Feyenoord

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. Qué tal, causitas. A la firme que no entiendo la actitud de algunos peloteros de la selección. Hay que tener orgullo, sentir el dolor de una derrota. Por ejemplo, hay uno que juega en México, el Tigre lo hizo entrar en el segundo tiempo ante Holanda, no respondió en la cancha y al final le estuvo haciendo la guardia en los vestuarios a Memphis Depay para intercambiar camisetas. El mismo futbolista lo dijo orgulloso en una entrevista para la televisión. Después de esta, dudamos que lo vuelvan a convocar. Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.



Me pasan el dato que el Capitán del Futuro está recontra molesto con el Tigre porque no lo convocó para estos amistosos. El volante quería mostrarse ante Holanda para demostrarle al técnico del Feyenoord que tiene condiciones y no merece ser suplente. El muchacho fue a la concentración, saludó a sus compañeros, pero al pelucón lo miró de reojo nomás. ¡Xuxa!

El administrador de La Misilera está asustado. Sabe que la gente del Llauca es fulera al mango y no le da sajiro a nadie, por eso está buscando reunirse con todos los grupos organizados de la Juventud Rosada para prometerles que este año no bajan. También debería explicar en qué se gasta el billete del club y porque la gente cree que está parchando deudas en sus otros clubes y por eso descuida al querido Boys. ¡Vestecón!

Este dato es de cajón. Ya me contaron que ese directivo de la ADFP que tiene su corazoncito blanquiazul está afanando a una señora casada que chambea en Ate. Así es, en el equipo rival de toda la vida. El hombre la llama todo el día, le envía mensajes de whatsapp, le promete amor eterno, la acosa sin roche, por eso la tía ya se quejó con su esposo y en cualquier momento lo van a destrabar por partidor. ¡Lo justo!



BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!