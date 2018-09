La ‘bicolor’ confía en un buen resultado ante Alemania

Es hora de disparar... Qué tal, causitas. La gira europea se acaba hoy y la bicolor confía en en lograr un buen resultado ante Alemania, a pesar que los dueños de casa son ampliamente favoritos y cuatro veces campeones mundiales. Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

El 'Tigre' ya se dio cuenta que los cambios no funcionaron contra Holanda, por eso esta tarde tendrá más cuidado en ese aspecto porque si se anima a darle una oportunidad a los que todavía no juegan, nos pueden llenar la canasta. ¡Nooo!

La sanción a los cremas para que jueguen sin público ha sacado harta roncha. En las redes sociales hay una “guerra” de argumentos contra los blanquiazules, que a decir verdad, están pasando piola hace rato porque sus angelitos se agarran a balazos afuera del estadio y a ellos nadie los toca. ¡Palta!

A propósito de la Comisión Nacional contra la Violencia, ya me enteré que el presidente es un fanático aliancista al mango, que va a Matute con su camiseta bien puesta. A la firme que por el bien y la transparencia del fútbol peruano, estos cargos deberían ser ocupados por profesionales que no estén ligados a ningún equipo para evitar suspicacias. ¡Así es!

Lo vi a Jahirsino haciendo compras en Plaza San Miguel con su señora y sus dos pequeñas. El pelotero se llevó cinco bolsas grandazas de las tiendas por departamento con harta ropa, juguetes y adornos para el hogar. ¡Vale!

Me cuentan que el chiquillo Quevedo tiene prohibido bajar a Barrios Altos porque ahí es donde lo inquietan sus amigos de la infancia. Lo malo es que ahí vive su familia y pedirle que no los visite es un poco complicado. El Profe Bengoechea lo comprende y espera que no vuelva a repetir los mismos errores. ¡Lo justo!

Buena, mi gente, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU