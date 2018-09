El León anda arrepentido y le jura que al Tigre que aprendió la lección

Es hora de disparar... Qué tal, causitas. Las cortinas de humo siempre han servido para distraer la atención de la gente y ayer mientras la china gordita que se parece a Puka cantaba por el tema de los audios, adonde se encuentra embarradaza, un amigo suyo armaba un chongazo en la rica Vicky tomando a la mala una parte del recinto gronigan. Fue el tema más comentado del día y recontra censurable que el hecho haya originado hechos violentos y varios detenidos. ¡Vestoscon! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita…

El León anda arrepentido por sus inconductas del pasado y jura que si el Tigre lo convoca tutos comprobarán que aprendió la lección, pues le dolió no estar en la última copa del mundo. El DDT se rompe la cabeza y no sabe si creerle o no, pero le prometió estar pendiente de sus actuaciones y le pidió evitar toda clase de escándalos en su vida. ¡Lo justo!

No todas las personas son iguales y superan cualquier trauma rápidamente. A Aladinho le cuesta un Perú ser el que era hasta antes de mandar a la luna la gordita en un penal. El chato fue providencial en varios partidos de las eliminatorias pasadas, sobre todo en el triunfazo en Asunción, sin embargo no la pasa bien y su titularidad ya genera polémica. El psicólogo de la sele tendrá harta chamba para recuperarlo, porque definitivamente por como viene jugando no tiene lugar en el once. ¡Ajá!

Un ex seleccionado de bigotito no olvida la arruga que tiene con el Niño Rata, por eso fue con la pierna en alto para calificar el desempeño de la Blanquirroja en el viejo continente, criticando los cambios que se hicieron en el equipo de todos. El man no olvida que en el local de la Federazao le tiraron arroz con leche cuando se propuso como alternativa para trabajar al lado del clon de Laura Bozzo y como eligieron a su rival, no desaprovecha la ocasión para de vez en cuando meterle a ambos su chiquita, según él solapa. ¡Ayayayayyyyy!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!