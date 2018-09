Es hora de disparar... Qué tal, causitas. Los cheleros andan rabiosos porque hoy pichanguearán lejos de casa, y sin sus seleccionados, mientras los gronigans tendrán descanso porque su partido con los chalacos se suspendió hasta nuevo aviso. La molestia es porque los de la rica Vicky llegarán sin trajín al domingo y de paso pondrán como nuevo su escenario, luego de que una manchita dizque de religiosos hizo destrozos y borró algunos murales representativos. ¡Ay mi madreeee! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita…

El Ken se computa recontra mosca. La vez pasada se amarró por lo civil y como su pareja es figura de la farándula llevó a tuta su portátil para que apoyen su campaña a un municipio capitalino. Ahora, ni tonto ni perezoso, aprovechó que el tema de inicio de semana fue la bronca por la explanada sur del fortín grone y apareció por tutos lados queriendo opinar del tema. La firme que al man si le ofrecen ir a un relaty en one se pone a armar cubitos sin chistar. ¡Que fea vaina!

Colita anda con el corazón destrozado, pues primero fue un Loco que nunca la tuvo como oficial en varios años de relación y ahora el padre de sus hijos fue empayado en arrumacos con otra chicoca. A raíz de eso, la vengadora amenaza arrancarse a los yunaites con el Zorro monse, quien por haber estado guardado anda pulseando si tiene impedimento para entrar a gringolandia. ¡Ajá!

En el fútbol macho, una grave denuncia vuelve a poner en tela de juicio la transparencia de esta competencia. Un club del norte que tomó el nombre de la academia gaucha está con roche, pues no debería estar jugando este torneo, pues el año pasado no tuvo actividad. Dizque le fonearon a Aladinho para que les dé una ayudita en la Federazao, pero como el man anda bajoneado, no les paró balón. ¡Por la rexuxa!

Bueno, mi gente, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡Chaaauuu!