El 'mexicanito' no quiere firmar a su 'charrito' y se le viene la noche

Es hora de disparar... Qué tal, causitas. El Rayo que pasó por el rico Rímac y que ahora la mueve en la tierra de Cantinflas está con roche acusado de no firmar sus goles y no portarse con su menor hijo de seis meses de nacido. La ex pareja del pelotero se presentó en un programa de la caja boba para exigir que el man se haga la prueba de ADN, pero en un lugar serio, no en uno de dudosa reputación adonde jura que meses atrás lo pretendió llevar el juergueador y su mami. ¡Por la rexuxa! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

La popular Colita olvida la bronca con el padre de sus hijos criticando lo que ve a diestra y siniestra. Y sus primeros dardos apuntaron al Ken, a quien acusa de sacar provecho al máximo de su condición de figura pública y candidato a una alcaldía capitalina. La ex saliente del Loco asegura que los anillos que lucieron el ex cuidavallas y su amada en su matri no le costaron ni a un real al gringo, pues los consiguió vía canje ¡Que feazo!

Lo bueno siempre se debe de destacar. Chiquito tuvo excesos en su época como pelotero, pero siempre pone el hombro cuando se trata de una apoyar una causa noble. El larguirucho arquero llegó con el Churre, Periquito y Loverita a una pichanga para recaudar fondos para la Teletón. El hombre dijo presente en el evento adonde también cayó el Checho, pero en plan de sapo, pues ahora la pega de conductor y está en otro level. ¡Asu!

El dizque pastor que quiso tomar Matutelandia renunció a su iglesia. Admitió que se fue de avance con una joven que lo denunció por abusos y maltrato psicológico. Ahora solo le falta reconocer que el chongazo que armó fue una cortinaza de humo a favor de la señora K. ¡Ups!

