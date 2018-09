El 'Profe' se metió un cortijo para achibolarse si su equipo grone despega

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. El Profe se metió un cortijo para achibolarse y de paso cambiar de cábala para ver si su equipo despega y empieza a remontar posiciones hasta el primer lugar. Los gronigans son conscientes que no pueden darse el lujo de perder puntos que les puede costar caro por eso el DT le pidió al Enano que por favor se concentre solo en el equipo y no en los rumores que lo vinculan con los cheleros, pues cree que el fin es desestabilizarlo emocionalmente. ¡Ala mela! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

El Ken ya tuvo su primer roche con la ñori. Y es que su ex, una modelo colocha, contó que el rubio la timbró el mismo día que se estaba casando con el barajo de preguntar por la mascota que ambos tienen en común. A la patrona no le hizo gracia esta dizque confesión de la cafetera quien inauguró un spa y dijo no tendría problemas en recibir al ex golero que postula a una alcaldía. ¡Vestacon!

La Hiena ya se aburrió de estar lejos de la patria y anda viendo la forma de regresar o ser transferido a una liga adonde tenga actividad. La vez pasada hasta se ofreció a ir gratis al Brasileirao, pero cuando el club vio su hoja de vida se espantaron y no le volvieron a contestar más el teléfono a su representante. ¡Uy!

La Foquita aclaró que actualmente no tiene pareja y que no anda en busca algún remember con la Reina del Totó, quien la vez pasada dejó entrever eso. Dizque la diseñadora con la que fue ampayado más de una vez es una buena amiga, sin embargo cuando le preguntaron a la chicoca dijo que no descartaba nada en el futuro, pues se llevan a la perfección y cada uno respeta la chamba del otro. A buen entendedor... ¡Uy curuju! BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!