El Profe aclaró que no tiene ningún familiar bajó sus órdenes... ¿indirecta?

ES HORA DE DISPARAR .. Qué tal, causitas. El Profe se computa vivo o es que decidió meterle presión a ese que tiene el apellido de un Conde para que se amarre de una vez. El DT aclaró que no tiene ningún familiar bajó sus órdenes y la people terminó confundida. No saben si su intención fue ponerle la soga al cuello al susodicho para que agilice los trámites con la novia o mandar al bombo a la people a la que cree sanaza. !Ya puessss! As! arrancamos con las últimas de nuestra pelotita

El Tanque Blanco de los noventa estuvo lateando como consagrado por Miraftowers y por más número que hizo nadie le paró bola. La pelotita es ingrata y a las justas la gente recuerda a los mundialistas y más nada, por eso esta nueva generación del Tigre reemplazará en unos años a la del Granítico. Diamante, Cocoliche y Poeta en el baby del populórum. ¡y no va cher!

El corazón se le ablandó al Murciélago, quien tuta la vida se desinteresó de la chibola que tiene fruto de su relación con la manca de Chucuito. Hoy, con más de cuatro cheques encima. empezó a sentir la nostalgia propia de su edad y a comuni­carse más seguido con su hija vía las redes sociales. La mamá espera que el cambio llegue de la mano con algunos verdecitos. porque el man está al debe, incluso hace tiempo fue acusado de estafa y por esa razón le dictaron el año pasado orden de prisión suspendida iVestecon!

La APDP se encuentra en plenas preparativos para las festividad por el dia del periodista deportivo que se celebrará en octubre próximo. Dizquen este año será especial pues habrá un reconocimiento al gran Daniel Pereclo. qtúen se adelantó al encuentro con el Bravo hace unos meses. La cúpula maneja hasta tres opciones para su festividad que será el 19 de octubre. ¡Aja!

