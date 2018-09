Es hora de disparar... Qué tal, causitas. Al final de la Javier Prado andan con los pelos de punta. Los Zorros lograron un resultado inesperado y San Nicolás suda frío porque su equipo comparte la penúltima ubicación en zona de descenso. La firme que la culpa es de quienes manejan la institución, porque el floro de no haber podido contratar tampoco es para que estén peleando la baja. A sabiendas que este año serían castigados dejaron ir a jugadores claves y para colmo no eligieron bien en agosto y ahora solo les queda rezar para salvarse. ¡Qué palta! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

El mejor amigo de Don Gato estuvo haciendo hora por el centro luego de haber estado en el Congreso, adonde acudió para ver los roches de la Federazao por culpa de Edwincito. El man pasa piola porque nadie lo conoce, sin embargo tutos saben que hace lo que le da la gana en la Videna y poco a poco empieza a llenarla de sus yuntas para que le cuiden la espalda. ¡Seraco!

El Conde que postula en el Llauca no sube en las encuestas porque pese a que cambió de camiseta para esta elección, la gente no olvida que en el anterior proceso apoyó al partido de la gordita que es igualita a Puka. El ex pelotero le ha pedido al Coyote para que convenza al Depredador de que lo apoye, pero el man no quiere saber nada con la política. ¡Pobechito!

No todos los que mencionan al Bravo y se golpean el pecho son buenas personas. El ejemplo más claro es el profeta que se llenaba los bolsillos a costa de otros y que intentó invadir Matutelandia. De la misma calaña es un gordito pelado, quien la pega que anda mal y para cabecear a varios de sus representados ha salido con el cuento de que la patrona tiene una enfermedad que no se le desea a nadie. ¡Ayayayayyy!

Bueno, mi gente, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡Chaaauuu!