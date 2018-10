Es hora de disparar... Qué tal, causitas. Hay preocupación por la nueva amenaza de desafiliar al julbo peruano por injerencia política. La FIFA no atraca la presión para adelantar la salida de Edwincito y como hace diez años, nuestra pelotita podría ser castigada. Para colmo de males, la Segunda se declaró en rebeldía y exige el pago de medio millón de dólares que dizque le debe la Federazao para no irse a la huelga. ¡Por la rexuxa! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

Usain Bolt vive su momento cumbre, pues es candidato a jugador del mes en su equipo y sus bonos suben rápidamente. El pelotero es ejemplo de superación y si sigue así la próxima temporada puede llegar a un equipo de más renombre en la competitiva liga de la madre patria. ¡Y olé!

El Niño Terrible no cree en nadie y no le tiembla la lengua cuando se trata de cuadrar a alguien. Al DDT le cantaron al oído que el Diamante criticó su posible retorno al equipo del final de la Javier Prado y el tío al toque lo parchó. Dizque en el julbo hay códigos y no le parece que también se haya ido de boca con Aladino, por su bajón en los últimos partidos. ¡Ala mela!

En la capital de la primavera están asados con un dire cuyo apellido suena igual a la marca de un auto. El gramado del Mansiche está más maltratado que el hígado del Rei y por eso la Federazao decidió llevar el amistoso con los ticos a la Ciudad Blanca. La gente lo quiere linchar al dire, pues juran que el cargo le queda grande. ¡Qué palta!

La Wawita cumplió 13 meses de relación con el padre de la patria que le gusta escribir poemas. La ex chica reality lo festejó junto a su amado en el rico norte y se nota que es la consentida de la suegra, con quien compartió un video tomándose un jugo en los agachaditos del mercado. ¡Asu!

Bueno, mi gente, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡Chaaauuu!