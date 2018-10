ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. La Blanquirroja vuelve al verde esta noche para revivir el tradicional Clásico del Pacífico ante los mapochinos. El Rey llega bajoneado en el rival, pues no atraca ser suplentón en su nuevo equipo y esa es un arma de doble filo porque querrá sacarse el clavo con los Tigrillo. El equipo de tutos sufrirá varias ausencias, pero todo aquel que se pone la sagrada bicolor debe dejar todo en la cancha siempre y esa es la actitud que hay que mostrar en la tierra del Tío Sam. ¡Are, ajo, erda! Así empezamos con las últimas de nuestra pelotita...

El Negro que fue líder en el equipo del final de la Javier Prado chapó su rosario y jura que no baja por nada del mundo. Junto al Motorcito han jurado dejar a un lado su corazoncito y tirar para un solo lado y evitar la baja. Pero la tarea no es fácil, pues en el plantel hay varios que están incómodos porque el club no les paga y temen que les metan cabeza como al Yuyo, quien fue tres veces al banco y se comió su cola por las puras pues el cheque no tenía fondos. ¡Por la rexuxa!

En el rico Rímac no solo están moscas en el tema de refuerzos, sino también en la lista de los que no seguirán la próxima temporada. El parcero es el primero en la nómina, mientras el referente mayor del equipo no tiene luz verde, pues los años no pasan en vano. Al man ya lo pulsearon el año pasado con el ofrecimiento de darle una categoría menores, pero no atracó. Dizque como Bufón juega teniendo más de cuatro cheques, el también puede hacerla linda hasta esa edad. ¡Vestecon!

El Ruso que juega en la Copa Perú anda temeroso, pues como la madre de su chibola lo tiró de no cumplir con la pensión tiene temor de que lo vuelvan a guardar y anda escondido. ¡Qué feo!

BUENO MI GENTE, soy fuga. Mañana volvemos con fuerza. ¡CHAUUUUU!