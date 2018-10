El Pichanguero: la hinchada peruana sigue alentando imparablemente a la blanquirroja

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. La firme que los hinchas de la Blanquirroja tienen bien ganada la elección como la mejor hinchada del mundo. Anoche hicieron sentir su presencia ante los gringos en la misma tierra del Tío Sam, mientras un grupazo se juntó en la Plaza de Armas de lima limón con bombos y platillos para ver el partido. La mancha hace planes para arrancarse el próximo año al país de la samba, pues jura que los Tigrillos son candidatos para ganar la Copa América. La fe mueve montañas. ¡Sí. señores! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

La expulsión le vino mal a Superman, quien estaba tapando bien, sin embargo el Rusito no la hizo mal y se adueñó del puesto. Lo bueno es que ambos entienden que por encima de tuto están sus colores y hay una competencia sana por el puesto. Lo contrario ocurre con el Bombarderito, quien tuvo infinidad de oportunidades para mostrarse, no la hizo y sus bonos se fueron abajo para el próximo año. ¡Plop!

El Profe está con roche en la rica Vicky adonde solo sumó un punto en los últimos tres partidos y para colmo pregona el discurso de que ve a sus pupilos en el play off. Lo que no sabe el man es que si no gana el último torneo difícilmente seguirá en el cargo. Los CV llegan a diario y por ahí hay algunos camuflados por si las moscas. ¡Asu!

Las olímpicas siguen divididas y se dicen la vela verde por redes sociales. La tía que tuvo un roche por un tema de paneles anda peleada con varias del grupo y fue quien frenó todo tipo de homenaje por las tres décadas de la medalla olímpica. En la mecha también se metió otra matadora a la que le gusta aplicar la ley, sin embargo nadie le para balón porque juran que nunca ganó nada con la net alta. ¡Por la rexuxa!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!