El Pichanguero: 'Bengo' le diría adiós a Alianza Lima y ya estaría buscando otras opciones

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. El Profe alista maletas, pues sea cual sea el final del torneo ya no seguirá en la rica Vicky y se mudará de regreso a su país. El DDT tiene unos temas que atender por eso su representante se puso mosca y empezó a buscarle chamba, que de seguro no le faltará, pues por allá siempre fue bien considerado en los girasoles, aunque difícilmente le dejarán llevar a su yerno. ¡Noooooo! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

La bomba soltada por el yorugua en despertó diversas reacciones. Uno que saltó hasta el techo de contento es el Pulpo, quien cree tener condiciones para asumir en su reemplazo. El man siempre fue botado en su época de pelotero y ahora anda como loco por que le den micrófono. Le adelantamos que se irá de cara, pues su nombre no figura ni por error entre los posibles. ¡Pobechitoooo!

El Loco anda bajoneado porque no es considerado en su equipo. Ahora último se le ha dado por ponerse nostálgico en redes sociales y da bronca ver que un jugador que se paseó por el calcio hoy no sea titular en nuestro julbo. Consejo de pata, dieta estricta y eso sí, que al final de la Javier Prado se olviden de parrilladitas y tanta comilona innecesaria. ¡Ya puesss!

El Chiquillo nunca tuvo pelos en la lengua y de viejo mucho menos. El ex mundialista se mandó con tuto en contra de la Pulga, quien a su juicio no ha dado la talla hasta ahora con la Bicolor. Ese delantero que no Silba también chapó su parte pese a que aún es chibolo. ¡Rexuxa!

Mi causita Batedía está dispuesto a subirse al ring para aplaudirse con la Pantera. El chalaco busca un representante que organice la pelea, pero uno que reparta la ganancia y no se la lleve solito como uno que ya cerró a varios. ¡Ayyyy!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!