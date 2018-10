El "Chorri" se la tiene jurada al Camello y a la Muñeca porque borraron a su hijo

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal causitas. Cristal perdió con San Martín y confirma que su cabeza solo está en la final. El Comandante terminó recontra asado por la derrota, por eso casi se baja la puerta del camarín rimense. Sus ayudantes tuvieron que agarrarlo porque el chileno tenía ganas de reventar todo el vestuario. Se entiende su molestia porque aparte de la derrota, no contará con Calcaterra y el Gaby Costa para el partido ante los cremas en el Monumental. Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

Hablando de los rimenses ya me contaron que el Chorri se la tiene jurada a la Muñeca y al Camello. No los puede ver ni en pintura y ¿saben por qué? resulta que esta dupla técnica no le daba muchas oportunidades a su hijo Brandon en la reserva, tampoco lo recomendaron para que lo asciendan al primer equipo y por eso lo tuvieron que prestar al UTC. El Chorri los ve en la calle y por mi mare’ que los agarra a galletazos. El hombre está volando a mil. ¡Rexuxa!

Otro que también está recontra molesto es el Zancudo. Lo que pasa es que se quiere llevar a su hijo al extranjero y los dirigentes celestes les están poniendo demasiadas trabas. Lo quieren amarrar para luego forrarse un billetón porque a la firme el chiquillo tiene mucha proyección y en unos años puede ser el nueve de la selección. ¡Así es!

Me datean que en las próximas semanas nos caerá con fuerza el Patrón y lo primero que hará es ir a la esquina del movimiento de La Victoria para comer un rico cevichón. El hombre no olvida a su gente, por eso ya está organizando un reencuentro a lo grande con su familia y amigos de toda la vida. ¡Provecho!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!