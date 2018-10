El Pichanguero: "Tigre" se encuentra feliz por la construcción del complejo de la bicolor

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal causitas. El Tigre anda recontra happy porque la construcción del nuevo complejo para la Blanquirroja va viento en popa y antes de la Copa América ya podrá concentrar ahí a sus pupilos sin necesidad de alquilar telo y ocurra algo similar que con el Depredador. El man quiere algo alejado del bullicio y razones no le faltan, pues a la Videna ingresaba cualquiera y años atrás hasta orquestas completitas para la jarana respectiva. ¡Ala mela! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

La Hiena no soporta estar alejado de las amistades y de no trascender en la MLS y alista su vuelta al julbo peruano. Al final de la Javier Prado prometen hacerle un huequito, conscientes de que nadie lo quiere por la mala fama que se hizo. El pelotero movió cielo y tierra para ir hasta gratis a un club che o del país de la samba, pero como no lo empelotaron alista la vuelta para enero del próximo año. ¡Ayyy!

En la rica Vicky todo es abacho becho luego de los dos triunfos seguidos. Al menos por un rato bajó la marea y pasó a un segundo plano los bandos que se habían formado. Por un lado, los extranjeros apoyados por uno de los pocos referentes que queda en el equipo y en el otro el batuteado por un pelotero que hace unos años bailó samba y a quien no le gusta hablar mucho con la sapren. Ojalá ambos hayan entendido que por encima de las personas está el equipo. ¡Y lo dejamos ahí!

Al final de la Javier Prado hay roche porque a pesar de que tiene tres bajas para el tope de hoy, San Nicolás optó por no concentrar al Loco, quien soñaba jugar ante los cheleros y romperla en la recta final. Las malas lenguas dizquen el Pelucón le dará un centro al zurdo, siempre que el equipo que dirige ascienda. ¡Hummm!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!