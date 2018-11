Técnico uruguayo sigue con la idea de dejar el equipo a final de año

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. Al final de la Javier Prado no pasa la bronca, pues consideran que una mano oscura favoreció al compadre que llegó descansadito al clásico y el físico de tutas formas es un valor agregado importante para cualquier equipo. En la tienda de enfrente el Profe no se hace paltas y celebra el triunfo de su equipo a la uruguasha. Eso sí, no da su brazo a torcer e insiste que los gronigans ya deben ir buscando un nuevo DDT, pues a fin de año agarra sus chivas y vuela a su país para ya no volver. ¡Rexuxa! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

El tema del descenso tiene palteado a los hinchas de diferentes equipos. En el Llauca, la gente se le prendió feo al Pana, a quien fueron a ajustar en el entretiempo y le pidieron más entrega, pues es el jugador que más cobra y puntualito. El man se palteó feo, pero al volver a la cancha se mandó dos pepazas y de la emoción hasta derramó lagrimones. ¡Asu!

Los cheleros recuperaron la sonrisa e hicieron felices a sus fanáticos en el Gallardo. A primera hora la reserva dio la vuelta olímpica y en el plato estelar, el Tanque se apuntó con dos goles en la paliza sobre los Zorros. El che se puso a un gol de alcanzar el récord histórico de máximo artillero en el julbo peruano y parece que supera la marca. ¡Ajá!

En la Segunda ya se conoce a los cuatro semifinalistas, entre ellos dos cuadros de la capital de la marinera. Pepe Foto quiere hacer historia y jura que está preparado para enfrentarse al equipo del Pelucón en la final. A sus más cercanos les comenta que siempre le ganó en los clásicos y ahora no será la excepción. El español hace oídos sordos y solo piensa en sus refuerzos del próximo año, pues se cree fijo en primera el 2019. ¡Uy curuju!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!