ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. El local de la Federazao necesita una limpia urgente, pues constantemente se le lesionan jugadores al Tigre. La vez pasada fueron el Chaval y la Foquita, ahora fue el turno del nuevo convocado que el DDT trajo del Misti, quien no pudo terminar la práctica. Ojalá no sea una mala señal y ante los norteños y ticos el seleccionador pueda probar a los que tiene en mente. ¡Esa es! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

La resta de puntos que se aplicó a algunos clubes por morosos trajo cola y varios pusieron al centro a los de la final de la Javier Prado dizque porque la Federazao les daba una manito para librarlos de la baja. Al toque salieron los memoriosos y le recordaron a los gronigans que el Clausura 2003 lo ganaron en mesa, pues no se jugaron las últimas siete fechas y le dieron el título por la huelga. ¡Rexuxa!

En la capital de la primavera están felices porque tienen dos opciones de recuperar julbo profesional el próximo año. El Chinito que fue botado del Llauca por un roche feo, pero que pasó caleta, ha encontrado su revancha y jura que sumará su segundo trofeo, pues el año pasado ascendió con la Misilera y ahora quiere hacer lo propio con el equipo más populoso del norte. ¡Ajá!

¡Esta es de cajón! Un Loco resignado a que en su equipo no lo consideren vio el partido más importante de la fecha pasada con una batería seria y acompañado de un ex colega que tiene el chaplín de un polémico ex boxeador. Los vecinos se quejaron de la bulla que no paró hasta que empezó a oirse la bocina del panadero. Las malas lenguas juran que los invitados apenas podían mantenerse de pie cuando se arrancaron al ver aparecer al astro rey. ¡Ala mela!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!